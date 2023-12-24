В аэропорту Омска 24 декабря произошла массовая задержка авиарейсов

Пассажирам пришлось ждать своего вылета от 40 минут до 4 часов. Это следует из информации на онлайн табло омского аэропорта им. Д. М. Карбышева.
Вовремя не смогли покинуть омскую воздушную гавань авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск авиакомпаний «Россия», «ЮТэйр» «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Победа», «Северный ветер» и др.
Самая длительная задержка — сразу на 4 часа — была у рейса компании «Ютэйр» в Тюмень. Самолет до Новосибирска задержали на 40 минут.
Причины задержки рейсов неизвестны. За соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту следили сотрудники транспортной прокуратуры.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что омский аэропорт назвал 12 городов с субсидированными авиарейсами в 2024 году.