Полицейские наказали жителей ЖК River Park, перекрывших улицу в Алматы

В отношении 4 человек составлены административные протокола по статье 667 КоАП за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.
«9 других участников акции привлечены к ответственности по статье 614 Административного кодекса за создание препятствий для движения транспортных средств», — заявил председатель комитета административной полиции (КАП) МВД Кайсар Султанбаев.
Инцидент произошел 23 декабря. Жители перекрыли улицу Макатаева с требованиями подключения отопления.
«Данные действия квалифицируются как грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в создании препятствий для дорожного движения, а также неисполнении законных требований сотрудников полиции. Сложившуюся ситуацию жителям необходимо было решать с соответствующими органами и обслуживающими организациями в рамках закона, придерживаясь требований закона об организации и проведении митингов путем уведомления местного исполнительного органа до его проведения. Таким образом, гражданами был нарушен общественный порядок, а также причинены значительные неудобства другим гражданам», — сказал Султанбаев.
Также он отметил, что «организация и проведение незаконных акций протеста влечет административную и уголовную ответственность».
Ранее сообщалось, что 23 декабря жильцы алматинского ЖК River Park вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за проблем с теплоснабжением. В пресс-службе акимата города заявили, что для решения проблемы приняли экстренные меры.