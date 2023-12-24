Полицейские наказали жителей ЖК River Park, перекрывших улицу в Алматы

«Данные действия квалифицируются как грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в создании препятствий для дорожного движения, а также неисполнении законных требований сотрудников полиции. Сложившуюся ситуацию жителям необходимо было решать с соответствующими органами и обслуживающими организациями в рамках закона, придерживаясь требований закона об организации и проведении митингов путем уведомления местного исполнительного органа до его проведения. Таким образом, гражданами был нарушен общественный порядок, а также причинены значительные неудобства другим гражданам», — сказал Султанбаев.