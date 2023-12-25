Глава Рособрнадзора высказался против отмены ЕГЭ

«Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», — сказал Музаев.

Он отметил, что призывы отменить экзамен с момента его введения не прекращались ни разу, при этом если до 2013 года «на экзаменах происходило форменное безобразие» в виде утечек, списываний, ЕГЭ-туризма, то начиная с 2013—2014 года не было ни одной утечки, и со временем контроль за проведением экзамена только усиливается.