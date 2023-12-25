Часть школ Партизанского муниципального округа работает по сокращенному графику

На сегодняшний день котельные работают в штатном режиме, отопление в школах подается в полном объеме, однако работу по прогреву учебных кабинетов продолжается. Для этого используют дополнительные обогреватели. По мере восстановления температурного режима в классах учебные заведения будут возвращаться к обычному графику работы.