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Часть школ Партизанского муниципального округа работает по сокращенному графику

Из-за аномальных холодов вышло из строя оборудование котельных.
Источник: PrimaMedia.ru

В Партизанском муниципальном округе, где из-за сильных холодов на прошлой неделе произошли аварии на котельных, уроки в школах по-прежнему сокращены на пять минут. В некоторых учебных заведениях было решено перейти на дистанционное обучение. сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление образования округа.

На сегодняшний день котельные работают в штатном режиме, отопление в школах подается в полном объеме, однако работу по прогреву учебных кабинетов продолжается. Для этого используют дополнительные обогреватели. По мере восстановления температурного режима в классах учебные заведения будут возвращаться к обычному графику работы.

Напомним, из-за аномальных морозов в Приморье МЧС ввело режим повышенной готовности. В муниципалитетах открыты дополнительные пункты обогрева.

образование
ЖКХ