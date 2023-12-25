Движение ограничено на нескольких дорогах Челябинской области 25 декабря

Временное ограничение движения введено на нескольких региональных дорогах Челябинской области из-за ледяного дождя 25 декабря. Об этом сообщили в областном миндортрансе.
Ограничение качается автобусов, легковых такси и большегрузных автомобилей и будет действовать до 10 часов 25 декабря на следующих дорогах:
Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды с 147 по 210 км.
Бреды — Синий Шихан.
Кизильское — Бреды — Мариинский с 57 по 176 км.
Ранее в региональном ГУ МЧС южноуральцев предупредили о мокром снеге, метелях и порывистом ветре 25 декабря. Жителям региона рекомендуют быть особенно аккуратными на дорогах.