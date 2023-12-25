Тепло, но очень мокро: погода на неделе с 25 по 31 декабря в Самаре

Приволжское УГМС сообщает, что с понедельника по среду днем будет 0…-5 градусов, местами снег, иногда сильный. Ветер южного направлении 5−12 м/с. По ночам температура воздуха будет колебаться от 0 до −7 градусов. На дорогах снежные накаты. На вторую половину недели прогноза погоды у ведомства пока нет.