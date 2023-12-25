Тепло, но очень мокро: погода на неделе с 25 по 31 декабря в Самаре

В Самарской области на предстоящей неделе сохранятся обильные осадки и неустойчивая температура воздуха, которая не сильно будет отличаться днем и ночью. Рассказываем подробно про погоду в Самаре на неделе с 25 по 31 декабря 2023 года.
Погода в Самаре
25—31 декабря 2023
Приволжское УГМС сообщает, что с понедельника по среду днем будет 0…-5 градусов, местами снег, иногда сильный. Ветер южного направлении 5−12 м/с. По ночам температура воздуха будет колебаться от 0 до −7 градусов. На дорогах снежные накаты. На вторую половину недели прогноза погоды у ведомства пока нет.
Яндекс. Погода прогнозирует днем от −3 до +2 градусов, но ощущаться они могут так, как будто на 4−5 градусов холоднее. По ночам 0…-5 градусов. Каждый день, кроме субботы, снег или дождь. Атмосферное давление 741−756 мм ртутного столба.
Сервис Gismeteo.ru обещает самарцам на этой неделе ежедневный снегопад разной интенсивности. Дневная температура будет держаться в пределах −2…+1 градусов, по ночам −2…-7 градусов. Ежедневным будет и ветер силой в 6−11 м/с.