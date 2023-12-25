«Горьковская ярмарка» начала работать в Нижнем Новгороде

Напомним, в 2022 году столица Приволжья победила в федеральном конкурсе Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Речь идет о туркоде, предусматривающем оформление территорий специальными вывесками, архитектурной подсветкой, единой навигацией и так далее. Площадь Горького стала одной из локаций, где были реализованы эти мероприятия.