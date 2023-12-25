«Горьковская ярмарка» начала работать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие «Горьковской ярмарки». Праздничная торговля развернулась на площади Горького. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По словам и.о. первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова, производители товаров благодаря участию в ярмарке смогут рассказать о себе широкой аудитории. Горожане и туристы, в свою очередь, получат возможность выбрать здесь сувениры, подарки, изделия ручной работы.
Напомним, в 2022 году столица Приволжья победила в федеральном конкурсе Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Речь идет о туркоде, предусматривающем оформление территорий специальными вывесками, архитектурной подсветкой, единой навигацией и так далее. Площадь Горького стала одной из локаций, где были реализованы эти мероприятия.
— В рамках туркода на площади Горького установили мобильный туристический центр. Здесь можно узнать о происходящих в городе событиях, получить путеводитель на русском, китайском и английских языках или купить новогодние сувениры с символикой Нижнего Новгорода, — пояснил директор МАУ «Управление по туризму города Нижний Новгород» Олег Тихонов.