Губернаторская елка собрала в цирке более 1,5 тысячи юных приморцев

Благотворительные предновогодние представления прошли во Владивостокском цирке. Благодаря совместным усилиям Министерства обороны России, правительства Приморского края и Российской государственной цирковой компании дети участников СВО со всего Приморья окунулись в настоящую сказку.
Праздничное настроение ребятам создавали еще в фойе цирка. Здесь, около наряженной елки, юные приморцы смогли поделиться своими заветными желаниями с Дедом Морозом и Снегурочкой. А также поводить с ними хоровод и, рассказав стихотворение, получить сладкий подарок.
Перед детворой и родителями выступила заместитель министра культуры и архивного дела Приморья Ольга Максимчук. От имени губернатора края Олега Кожемяко она поздравила собравшихся с наступающим Новым годом.
— Сегодня собрались со всего Приморского края ребята, чьи отцы защищают наше Отечество на специальной военной операции, выполняют свой священный воинский долг, чтобы мы жили в свободной и независимой стране, — отметила Ольга Максимчук. — Правительство края делает все возможное, чтобы у вас были хорошие условия для учебы, занятий спортом, искусством и развития разносторонних талантов. Уверены, что вы будете стремиться к успехам и победам! Никакой праздник не может превзойти Новый год по радости, веселью и ожиданию волшебства. Он всегда приносит подарки и сюрпризы. Особенно тем, кто умеет мечтать и верить в чудеса, которые непременно произойдут. Желаю вам и вашим родным в Новом году счастья, благополучия, здоровья, море позитива и исполнения всех желаний!
Артисты цирка представили зрителям новую программу — «Быть по сему!». Она погружает в эпоху Петра Первого, который, будучи императором, повелел отмечать Новый год как в просвещенной Европе — в ночь на 1 января. Все костюмы, декорации и выступления стилизованы в едином образе петровской эпохи, что позволило превратить обычное цирковое представление в новогоднюю сказку, в которой царят настоящие чудеса. Чтобы порадовать приморцев новым представлением, во Владивосток специально из Москвы прилетела главный режиссер Российской государственной цирковой компании Елена Петрикова. Благодаря ее таланту и признанному мастерству артистов ФКП «Росгосцирк» представление смотрелось на одном дыхании.
Затем каждый ребенок получил сладкий подарок от губернатора Приморья.
Фото — Вадим Кочугов.