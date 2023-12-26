Губернаторская елка собрала в цирке более 1,5 тысячи юных приморцев

— Сегодня собрались со всего Приморского края ребята, чьи отцы защищают наше Отечество на специальной военной операции, выполняют свой священный воинский долг, чтобы мы жили в свободной и независимой стране, — отметила Ольга Максимчук. — Правительство края делает все возможное, чтобы у вас были хорошие условия для учебы, занятий спортом, искусством и развития разносторонних талантов. Уверены, что вы будете стремиться к успехам и победам! Никакой праздник не может превзойти Новый год по радости, веселью и ожиданию волшебства. Он всегда приносит подарки и сюрпризы. Особенно тем, кто умеет мечтать и верить в чудеса, которые непременно произойдут. Желаю вам и вашим родным в Новом году счастья, благополучия, здоровья, море позитива и исполнения всех желаний!



Артисты цирка представили зрителям новую программу — «Быть по сему!». Она погружает в эпоху Петра Первого, который, будучи императором, повелел отмечать Новый год как в просвещенной Европе — в ночь на 1 января. Все костюмы, декорации и выступления стилизованы в едином образе петровской эпохи, что позволило превратить обычное цирковое представление в новогоднюю сказку, в которой царят настоящие чудеса. Чтобы порадовать приморцев новым представлением, во Владивосток специально из Москвы прилетела главный режиссер Российской государственной цирковой компании Елена Петрикова. Благодаря ее таланту и признанному мастерству артистов ФКП «Росгосцирк» представление смотрелось на одном дыхании.



Затем каждый ребенок получил сладкий подарок от губернатора Приморья.