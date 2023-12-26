В Ачинске готовят к открытию первый в Красноярском крае вытрезвитель

В Ачинске скоро откроется первый в регионе вытрезвитель. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.
— Внутри всё готово. Впереди процедура получения заключений эпидемиологических служб, Роспотребнадзора и лицензии на меддеятельность, — пишет он.
Его работу обеспечит муниципалитет. В учреждение не более, чем на сутки будут определять людей в нетрезвом состоянии.
Опыт Ачинска станет основой для появления вытрезвителей в Красноярске и Норильске.
Отметим, что появление вытрезвителей оплачивается региональным бюджетом.