Не только яйца: что будет дорожать после Нового года

Россиян предупредили: после Нового года рост цен продолжится. Помимо яиц подорожает и, например, горький шоколад. Его цена может вырасти на 70%. Что еще в списке — сообщили эксперты.
Уже сейчас Росстат зафиксировал рост цен на хлеб. Экономисты считают, что после Нового года подорожает и бензин. В январе, возможно, на 25 копеек. Молочный шоколад вырастет в цене на 20%, горький — на 70−80%.
«Тем временем Госуниверситет управления прогнозирует, что самый резкий рост цен стоит ожидать на охлажденную рыбу, икру и говядину (10−13%). Чуть умереннее подорожают огурцы (6−7%)», — пишет телеграм-канал «Собеседник» (18+).
В целом эксперты сходятся во мнении, что большинство продуктов подорожает минимум на 3%.