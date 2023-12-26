Уфимский хирург заново создает поврежденные части тела военнослужащих

В ноябре он принял решение и подписал контракт с Министерством обороны РФ. Сейчас находится в зоне СВО, трудится в военно-полевом госпитале. Уфимский хирург буквально заново создает поврежденные части тела военнослужащих.
«Чаще сталкиваемся с осколочными ранениями, последствиями взрывов. Времени на эмоции нет, нужно действовать профессионально», — отметил он.
По данным пресс-службы минздрава РБ, на передовой сейчас находится и медицинская рота из республики. В ее составе — специалисты различных специальностей. В Красном Луче медики Башкирии продолжают оказывать помощь мирному населению. В ЛНР работает уже 18-я смена. С марта 2022 года они приняли более 117 тысяч пациентов, провели более 90 тысяч обследований.
«Мы гордимся нашими медицинскими работниками, которые круглосуточно спасают жизни наших бойцов на передовой!» — подчеркнули в минздраве РБ.
Как информировал «Башинформ», Башкирия дополнительно получит 34,5 млн рублей на оплату труда медиков.