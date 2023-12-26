Пожарные МЧС выясняют причины проблем с гидрантами во Владивостоке

Пожарные МЧС сегодня тащетельно обследуют люки для гидрантов в районе Дальпресса, где накануне случился крупный пожар — загорелся частный жилой дом. Спасатели прибыли на место за 5 минут, однако «камнем преткновения» стали крышки люков — по словам очевидцев, их не смогли оперативно открыть, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации пресс-службы МЧС, сложности возникли из-за установки новых крышек на люках пожарных гидрантов. Во время работы спасателей обнаружились проблемы с задвижками, причины котрых и выясняют специалисты.
Напомним, 25 декабря около 21:00 загорелся двухквартирный частный дом на улице Комсомольской. Площадь возгорания составила около 60 кв.м. Погибших и пострадавших нет.