Пожарные МЧС выясняют причины проблем с гидрантами во Владивостоке

Пожарные МЧС сегодня тащетельно обследуют люки для гидрантов в районе Дальпресса, где накануне случился крупный пожар — загорелся частный жилой дом. Спасатели прибыли на место за 5 минут, однако «камнем преткновения» стали крышки люков — по словам очевидцев, их не смогли оперативно открыть, сообщает ИА PrimaMedia.