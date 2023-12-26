На трассах в Омской области ограничат движение из-за непогоды

В Омской области сегодня с 15:00 из-за непогоды введут ограничения на движения транспорта на дорогах, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
По информации ведомства, с 15:00 26 декабря на дорогах регионального и межмуниципального значения на территории региона будет введено ограничения движения для пассажирских автобусов, машруток и такси.
Ограничения ориентировочно будут действовать до 20:00 сегодня. Из-за непогоды они могут быть продлены.
Отметим, сегодня на территории Омской области ожидаются ледяной дождь, гололедица и сильный ветер.