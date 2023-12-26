Башкортостан c Удмуртией поделили остров

— Эту задачу мы готовы были уже вынести на уровень Совета Федерации. Подняли множество документов, дошли до 1937 года. Итог оказался неожиданным. Выяснилось, что изначально острова было два. Между ними когда-то ушла прибрежная коса — острова объединились и стали выглядеть как один кусочек суши. И каждая из республик считала его «своим», — рассказывает министр.