Башкортостан c Удмуртией поделили остров

Республика граничит с шестью субъектами федерации и со всеми, естественно, имеет добрососедские отношения. Сейчас, когда завершается работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Башкортостана, история о необитаемом острове посреди водной глади выглядит довольно забавной. Но решение вопроса о его принадлежности потребовало немалых изысканий, терпения и времени.
— Эту задачу мы готовы были уже вынести на уровень Совета Федерации. Подняли множество документов, дошли до 1937 года. Итог оказался неожиданным. Выяснилось, что изначально острова было два. Между ними когда-то ушла прибрежная коса — острова объединились и стали выглядеть как один кусочек суши. И каждая из республик считала его «своим», — рассказывает министр.
Только с помощью наложения исторической карты на современные удалось обнаружить несоответствие и с той, и с другой стороны. Так проблема была снята.
Сейчас идет процедура постановки острова на учет: пройдены все экспертизы, документы находятся в Росреестре.
Министр подчеркнула важность вопроса: в региональных законах могут быть несущественные, но все же различия. К тому же водная гладь — это федеральная собственность. И опыт показал, что русло реки может измениться. Поэтому очень важно качественно провести эту работу, чтобы в будущем не возникало вопросов.
— Наша задача — установить границы, оцифровать, согласовать с другими субъектами и поставить на учет. Чтобы в любом случае жители Башкортостана оставались ими и проживали на своей земле, — подчеркнула Наталья Полянская.