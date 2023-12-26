Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

«На 51 неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские. В структуре преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии», — говорится в сообщении.
Уточняется при этом, что всего зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, что на 26,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого эпидсезона.
Вакцинацию от гриппа прошли около 80 млн человек, отметили в Роспотребнадзоре.
«Показатель заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться. Зарегистрировано свыше 77 тыс. случаев заболевания, что на 18,7% ниже по сравнению с предыдущей неделей», — добавили в пресс-службе.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует пресс-служба, сказала, что на контроле ведомства остается эпидбезопасность при проведении новогодних мероприятий.
«На контроле Роспотребнадзора остается эпидемиологическая безопасность при проведении новогодних мероприятий. Особое внимание обращать на прибывающих туристов и транзитных пассажиров, продолжать информационную работу, направленную на разъяснение необходимости соблюдения в общественных местах профилактических мер», — отметила Попова.
Глава ведомства дала указание территориальным органам контролировать эпидситуацию и уделять особое внимание передвижению организованных групп детей к местам отдыха и новогодних мероприятий.