Киркоров извинился за свое участие в «голой» вечеринке

«Я не собираюсь отвлекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее, трудное время, время героическое не может и не должен артист моего масштаба, народный артист так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны, я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю своего зрителя и слушателя… Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю и никто не запретит мне это делать, всем добра», — заключил певец.