Киркоров извинился за свое участие в «голой» вечеринке

Ранее в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева.
«Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу… Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошные с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — сказал Киркоров на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что в жизни каждого человека бывают моменты, «когда он зашел не в ту дверь». «Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — добавил Киркоров.
«Я не собираюсь отвлекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее, трудное время, время героическое не может и не должен артист моего масштаба, народный артист так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны, я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю своего зрителя и слушателя… Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю и никто не запретит мне это делать, всем добра», — заключил певец.
Ранее Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки в клубе «Мутабор» лично направит в благотворительные организации.