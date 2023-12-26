«Всем сердцем обожаю»: телеведущая Летучая призналась Петербургу в любви

По словам собеседницы издания, ее бабушка жила в городе на Неве и в детстве Летучая много времени проводила под Петербургом.
«Поскольку я училась в художественной школе, примерно 80% моих пленэров были в Петербурге, все музеи, Эрмитаж, дома памяти художников, поэтов, свой первый балет, который я невероятно обожаю, как вид балета, я имею ввиду, я смотрела в Мариинке “Лебединое озеро”. И, наверное, пол жизни по воспоминаниям связано с Петербургом», — рассказала собеседница издания.
Летучая добавила, что очень любит Северную столицу и поздравила местных жителей с наступающим Новым годом.
«Очень люблю этот город, невероятно люблю приезжать. Поэтому всех петербуржцев я хочу поздравить с наступающими праздниками и пожелать исполнения самых сокровенных желаний. То есть того, что есть в сердце, на душе, чтобы обязательно исполнялось, чтобы исполнилось это в следующем году», — подчеркнула она.