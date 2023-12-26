«Всем сердцем обожаю»: телеведущая Летучая призналась Петербургу в любви

«Очень люблю этот город, невероятно люблю приезжать. Поэтому всех петербуржцев я хочу поздравить с наступающими праздниками и пожелать исполнения самых сокровенных желаний. То есть того, что есть в сердце, на душе, чтобы обязательно исполнялось, чтобы исполнилось это в следующем году», — подчеркнула она.