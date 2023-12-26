Из-за вирусных инфекций в Калининградской области на удаленку перевели 43 класса

В Калининградской области для нераспространения вирусных инфекций приостановили занятия детей в 43 классах семи школ. Также дома сидят дети из одной группы детского сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Решение о временном приостановлении занятий принимается, если болеют более 20% детей в коллективе. Цель — ограничить распространение инфекции.
Напомним, в Калининградской области выросло количество заболевших острыми респираторными инфекциями — на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, а по Калининграду — на 7,5%.