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В ГИБДД Красноярска рассказали о графике работы МРЭО в праздничные дни

Пункты регистрации будут работать по специальному графику.
гибдд
Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Госавтоинспекция Красноярска опубликовала график работы МРЭО в праздничные дни. Так, с 31 декабря по 2 января, а также с 6 по 8 января пункты регистрации работать не будут.

В остальные дни пункты регистрации будут работать с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:

3 января — улица Маерчака, 53 Г;

4 января — улица Кутузова, 1;

5 января — улица Ястынская, 47.

Обмен и выдачу водительских прав также будут производить с 09:00 до 18:00:

3 января — улица Брянская, 23;

4 января — улица Кутузова, 1;

5 января — улица Брянская, 23.

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска просят записываться на приём заранее через сайт Госуслуг. Отметим, что с 9 января пункты МРЭО вернутся к работе в обычном режиме.

ГИБДД