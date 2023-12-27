В ГИБДД Красноярска рассказали о графике работы МРЭО в праздничные дни

Госавтоинспекция Красноярска опубликовала график работы МРЭО в праздничные дни. Так, с 31 декабря по 2 января, а также с 6 по 8 января пункты регистрации работать не будут.
В остальные дни пункты регистрации будут работать с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:
3 января — улица Маерчака, 53 Г;
4 января — улица Кутузова, 1;
5 января — улица Ястынская, 47.
Обмен и выдачу водительских прав также будут производить с 09:00 до 18:00:
3 января — улица Брянская, 23;
4 января — улица Кутузова, 1;
5 января — улица Брянская, 23.
Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска просят записываться на приём заранее через сайт Госуслуг. Отметим, что с 9 января пункты МРЭО вернутся к работе в обычном режиме.