Сильный ветер ожидается в Беларуси в среду

МИНСК, 27 дек — Sputnik. На большей части территории республики в среду ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по стране будет облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки: снег, мокрый снег, дождь. Местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, на большей части территории порывы до 15−20 м/с.
Температура воздуха может колебаться от 0 до +6°С.
Из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Как сообщили в МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии. Также возможно повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций и крыш, падение деревьев.