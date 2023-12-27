Сильный ветер ожидается в Беларуси в среду

Как сообщили в МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии. Также возможно повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций и крыш, падение деревьев.