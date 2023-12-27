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Сильный ветер ожидается в Беларуси в среду

В Беларуси установилась достаточно теплая для зимнего времени года температура — в последние дни они не опускается ниже нуля градусов.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 дек — Sputnik. На большей части территории республики в среду ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, об этом сообщили в Белгидромете.

В целом по стране будет облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки: снег, мокрый снег, дождь. Местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, на большей части территории порывы до 15−20 м/с.

Температура воздуха может колебаться от 0 до +6°С.

Из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Как сообщили в МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии. Также возможно повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций и крыш, падение деревьев.