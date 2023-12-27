В Волгоградские магазины и аптеки вернулся масочный режим

В волгоградских магазинах, аптеках и прочих местах, где скапливается много людей, все чаще приходится видеть кассиров в масках. Это не жесткое требование, скорее, рекомендация руководства. Да и сами работники, которым нередко приходится сталкиваться с кашляющими и чихающими покупателями, предпочитают защитить себя от заражения.