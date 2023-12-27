В Волгоградские магазины и аптеки вернулся масочный режим

В волгоградских магазинах, аптеках и прочих местах, где скапливается много людей, все чаще приходится видеть кассиров в масках. Это не жесткое требование, скорее, рекомендация руководства. Да и сами работники, которым нередко приходится сталкиваться с кашляющими и чихающими покупателями, предпочитают защитить себя от заражения.
По данным волгоградского Роспотребнадзора, такое поведение оправдано — в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По сравнению с 50-й неделей, на 51-й число заразившихся подросло на 5%, и это только официальные данные, без учета жителей региона, не обращающихся к медикам.
Циркулируют риновирус, бокавирус, аденовирус, метапневмовирус и РС-вирус. Присутствуют грипп типа А и COVID-19. Заразившихся коронавирусом зарегистрировано 732. Волгоградцам грозит геновариант «Омикрон». В РПН напоминают, что диагностировать заболевание и назначить лечение может только врач. Ранее сеть «Волгофарм» объявила к Новому году о закрытии аптек в Волгограде и области.