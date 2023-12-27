В Крыму ожидается ветер до 25 м/с: объявлено штормовое предупреждение

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на среду и четверг, 27 и 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
По данным синоптиков, погода испортится вечером 27 декабря.
— В южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается усиление северо-западного ветра, — рассказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что порывы будут достигать 20−25 м/с. Этот прогноз также будет актуальным ночью 28 декабря.
Напомним, в среду в Симферополе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 8−13 м/с. Температура воздуха составит 10−12 градусов.