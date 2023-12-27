10 новых автобусов до конца года отправятся в муниципалитеты

Как сообщает правительство Кузбасса, 10 новых автобусов НЕФАЗ до конца года отправят в Анжеро-Судженск, Берёзовский, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Тайгу и Топки. Это первые из 112 приобретённых автобусов. Остальные поступят в первом квартале 2024 года.
«С 2019 года в регионе обновлено свыше 1200 автобусов. Техника, которую мы закупаем, соответствует всем современным требованиям: экологичная, комфортная, адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также удобна для молодых семей с колясками. В первую очередь направим машины на замену устаревшего подвижного состава и в города, из которых поступают обращения от людей по поводу состояния транспорта. Также новые автобусы будут работать на сельских маршрутах», — говорит Сергей Цивилев.
Новые автобусы имеют низкий уровень регулируемого пола и аппарель для въезда коляски. Они оборудованы валидаторами и видеонаблюдением.
Мы писали, что губернатор на пресс-конференции объяснил, что для обеспечения регулярности маршрутов в области не хватает водителей. Транспортная реформа идёт, но людей на все рейсы нет.