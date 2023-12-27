10 новых автобусов до конца года отправятся в муниципалитеты

«С 2019 года в регионе обновлено свыше 1200 автобусов. Техника, которую мы закупаем, соответствует всем современным требованиям: экологичная, комфортная, адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также удобна для молодых семей с колясками. В первую очередь направим машины на замену устаревшего подвижного состава и в города, из которых поступают обращения от людей по поводу состояния транспорта. Также новые автобусы будут работать на сельских маршрутах», — говорит Сергей Цивилев.