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В Новосибирск придет потепление до +2 градусов

В Новосибирске температура поднимется до +2 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Сиб.фм

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске температура днем 28 декабря может опуститься до −2 градусов. Также ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, мокрый снег и гололедица на дорогах.

29 декабря станет теплее, температура поднимется до +1 градуса. А вот в субботу, 30 декабря, она обратно опустится — от — 4 до −6 градусов. При этом ветер усилится до 22 метров в секунду.

В Новогоднюю ночью синоптики прогнозируют до −14 градусов.

Напомним, что Новосибирск официально стал родиной снежных баб.