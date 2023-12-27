В Новосибирск придет потепление до +2 градусов

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске температура днем 28 декабря может опуститься до −2 градусов. Также ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, мокрый снег и гололедица на дорогах.
29 декабря станет теплее, температура поднимется до +1 градуса. А вот в субботу, 30 декабря, она обратно опустится — от — 4 до −6 градусов. При этом ветер усилится до 22 метров в секунду.
В Новогоднюю ночью синоптики прогнозируют до −14 градусов.
Напомним, что Новосибирск официально стал родиной снежных баб.