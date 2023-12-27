Ученые сказали, что кошки и собаки замедляют старение своих владельцев

Ученые рассказали, что кошки и собаки замедляют процессы старения своих владельцев. Результаты исследования прокомментировала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина, сообщает «Российская газета».
В проведенном исследовании приняли участие 637 здоровых людей от 51 до 101 года. Специалисты на протяжении от до и до 13 лет следили за их здоровьем. У каждого третьего, кто принимал участие в исследовании, были домашние животные. Так, у 84 — собаки и у 67 — кошки. У владельцев собак, к примеру, спросили, как регулярно они выгуливают животное.
Драпкина пояснила, что для того, чтобы оценить когнитивные функции, использовался составной тест, с помощью которого проверялись исполнительные, речевые функции, а также скорость обработки информации, внимание, рабочая память. Установлено, что когнитивные функции с возрастом снижались у всех участников. Однако у владельцев домашних животных указанный процесс происходил медленнее. Но еще медленнее — у участников, которые долго гуляли с собакой на улице. У тех участников, у кого были кошки, гораздо лучше сохранялась вербальная (словесная) память.
Специалист пояснила, что, общаясь с животными, происходит переключение между сразу несколькими когнитивными процессами. Это, в свою очередь, активирует нейронные связи в мозге, что полезно для долголетия. Кроме того, при общении с животными снижается уровень хронического стресса.