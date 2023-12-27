Ученые сказали, что кошки и собаки замедляют старение своих владельцев

Драпкина пояснила, что для того, чтобы оценить когнитивные функции, использовался составной тест, с помощью которого проверялись исполнительные, речевые функции, а также скорость обработки информации, внимание, рабочая память. Установлено, что когнитивные функции с возрастом снижались у всех участников. Однако у владельцев домашних животных указанный процесс происходил медленнее. Но еще медленнее — у участников, которые долго гуляли с собакой на улице. У тех участников, у кого были кошки, гораздо лучше сохранялась вербальная (словесная) память.