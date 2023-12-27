Праздник без огонька. В Петербурге на Новый год могут отменить салют и фейерверки

Ранее о том, что праздничный салют может не состояться, вице-губернатор рассказал в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, празднование Нового года трансформируется «в семейный праздник». «Мы корректируем планы. Чтобы это был хороший праздник с атмосферой, в первую очередь, для детей. Программу будем корректировать. На данный момент салют под вопросом», — рассказал Борис Пиотровский.