Официальный сайт Киркорова заблокировали

Сайт Киркорова, как убедился корреспондент РИА Новости, выдает ошибку 4030.
«Нет, пока нет (информации по сайту — ред.). Занимается техподдержка. Спасибо», — сказала собеседница агентства.
Ранее Киркоров выступил в социальной сети «ВКонтакте» с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.
В декабре в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.