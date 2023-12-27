Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Официальный сайт Киркорова заблокировали

МОСКВА, 27 дек- РИА Новости. Сайт народного артиста России Филиппа Киркорова заблокирован, как сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, техническая поддержка занимается проблемой.
Источник: © РИА Новости

Сайт Киркорова, как убедился корреспондент РИА Новости, выдает ошибку 4030.

«Нет, пока нет (информации по сайту — ред.). Занимается техподдержка. Спасибо», — сказала собеседница агентства.

Ранее Киркоров выступил в социальной сети «ВКонтакте» с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.

В декабре в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.

скандалы