Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 28 декабря

В Комсомольске-на-Амуре приговор суда выслушала 64-летняя женщина. Ее отправили в колонию за зверское убийство своего сожителя. Она ударила мужчину ножом, а потом закрыла дома на две недели. Все это время мужчина страдал, а она не оказывала ему помощь. Потом просто выкинула его на мороз, где он в муках умирал от холода и осложнений.