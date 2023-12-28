Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 28 декабря

В Комсомольске-на-Амуре приговор суда выслушала 64-летняя женщина. Ее отправили в колонию за зверское убийство своего сожителя. Она ударила мужчину ножом, а потом закрыла дома на две недели. Все это время мужчина страдал, а она не оказывала ему помощь. Потом просто выкинула его на мороз, где он в муках умирал от холода и осложнений.
В Магадане суд поставил точку в деле о гибели восьмилетнего мальчика из-за обрушившейся с крыши дома сосульки. Школьник умер на глазах своих друзей. Напомним, все произошло в декабре прошлого года. выпал снег, начались перепады температур. Большие сугробы завалили город и тут же таяли, что привело к необратимым последствиям.
Отделения Почты России в Хабаровском крае перейдут на новый режим работы в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, опубликовав новый график на зимние каникулы.