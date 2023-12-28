В Иркутской области вводят режим повышенной готовности на период новогодних праздников

Режим повышенной готовности введут в Иркутской области с 29 декабря 2023 года по 10 января 2024 года в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций. Указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабмина Приангарья.
Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению ЧС назначили первого заместителя губернатора региона Романа Колесова.
Согласно указу, МинЖКХ области должно организовать процесс по обеспечению нормативных запасов топлива для бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Также необходимо своевременно подготовить силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах. Минтрансу региона поручено обеспечить готовность к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.
Главам МО региона рекомендовано принять дополнительные меры по предотвращению и устранению ЧС. Также необходимо обеспечить непрерывное функционирование всех систем обеспечения жизненно важных услуг и объектов социальной инфраструктуры, коммунальных служб, а также систем отопления и энергоснабжения. Важно принять меры по поддержанию готовности к использованию резервных материально-технических средств и резервных источников энергоснабжения на социально значимых объектах. Также следует обеспечить проведение оперативных аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также подготовить муниципальные силы и средства к своевременному реагированию на подобные ситуации.