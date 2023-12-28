В Иркутской области вводят режим повышенной готовности на период новогодних праздников

Главам МО региона рекомендовано принять дополнительные меры по предотвращению и устранению ЧС. Также необходимо обеспечить непрерывное функционирование всех систем обеспечения жизненно важных услуг и объектов социальной инфраструктуры, коммунальных служб, а также систем отопления и энергоснабжения. Важно принять меры по поддержанию готовности к использованию резервных материально-технических средств и резервных источников энергоснабжения на социально значимых объектах. Также следует обеспечить проведение оперативных аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также подготовить муниципальные силы и средства к своевременному реагированию на подобные ситуации.