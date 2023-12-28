Режим повышенной готовности ввели в Приангарье на новогодние праздники

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в этот период министерству жилищной политики и энергетики предстоит организовать работу по созданию запасов топлива для бесперебойной работы объектов ЖКХ и энергетики. Также им предстоит организовать своевременное приведение в готовность всех сил и средств для устранения возможной чрезвычайной ситуации.