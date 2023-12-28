Режим повышенной готовности ввели в Приангарье на новогодние праздники

В Иркутской области на время новогодних праздников ввели режим повышенной готовности. Соответствующий указ накануне подписали в региональном правительстве. Длиться он будет с 29 декабря по 10 января.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в этот период министерству жилищной политики и энергетики предстоит организовать работу по созданию запасов топлива для бесперебойной работы объектов ЖКХ и энергетики. Также им предстоит организовать своевременное приведение в готовность всех сил и средств для устранения возможной чрезвычайной ситуации.
Минтрансу региона также поручили подготовить технику и персонал на случай ухудшения дорожной обстановки. Принять меры к бесперебойному обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы поручили главам муниципалитетов.