Хабаровский Дед Мороз на пенсии рассказал о работе главным волшебником в 90-е годы

Все мы знаем легенду о том, что настоящий Дедушка Мороз живет в Великом Устюге. Все в нее охотно верим и ждем чудес. Но не каждый знает, что один из первых волшебников начала 90-х годов живет у нас в Хабаровске. Сергей Иосифович Ярошенко более 10 лет работал на главной елке в парке «Динамо» и на площади Ленина.
— Дед Мороз — это не просто роль, это состояние души, — говорит Сергей Иосифович. — Образ Деда Мороза пробуждает в детях и взрослых искренние добрые чувства.
Сергей Ярошенко на главных елках поздравлял детей с наступающим праздником, дарил им подарки. Работал на новогодних мероприятиях и в правительстве Хабаровского края. Домой нередко приходилось возвращаться под утро, после всех развлекательно-новогодних мероприятий.
О своей карьере вспоминает с теплотой и любовью. С охотой делится, каково это — быть настоящим актером, как сделать так, чтобы тебе поверили не только дети, но и взрослые, ведь Дед Мороз — это не просто старик с бородой, а настоящий волшебник.
Сергей Иосифович и в жизни похож на своего героя. Первый костюм волшебника он купил с рук еще в 70-х годах. А два последующих сшила его супруга Наталья Станиславовна, и они были до того красивые и правдоподобные, что даже взрослым хотелось верить в чудеса. Как-то в 2000 году была у него шуба — эксклюзивная, с аппликацией. Смеясь, Сергей Иосифович поведал, что за вечер он в ней где-то до двух килограммов потерял.
Грим у Сергея Ярошенко тоже отличался от всех Дедов Морозов, он специально оставлял открытой большую часть лица.
— Иначе что это за дед с бородой до глаз, в жизни так не бывает", — открывает свои секреты Ярошенко.
Вот, например, вспоминает он очень трогательный случай, который имел место несколько лет назад в первый день января.
— Как-то шел я с мероприятия, была ночь, и увидел огни в окне. Постучал посохом по стеклу. Выглянула женщина, а тут я — Дед Мороз. Она тут же выскочила в одном халате на мороз и была просто ошарашена, не веря, что бывает такое настоящее чудо! — вспоминает Сергей Ярошенко.
Не может забыть он и о том, как в 1993 году перед Новым годом снималась передача «Все обо всем». Сюжет был такой: Дед Мороз на санках везет подарок в лесу — это было в дендрарии. И тут волшебник встречает простого хабаровчанина — другого дедушку с внучкой. Девочка сильно удивилась, когда увидела настоящего сказочного персонажа в лесу.
— Во времена 90-х было не так много подарков, но Деды Морозы раньше работали более профессионально, было душевнее, чем в настоящее время. Сейчас, когда иду домой по городу, встречается столько людей, а меня не узнают, и это обидно, — признается Сергей Ярошенко.
— 31 декабря, за час до Нового года иду домой. Подходит бабушка с внуками: «Дед Мороз, дай подарок!» А у меня как раз ничего уже не было. И бабушка эта стала так меня ругать… За что? И при детях… Ведь детям нужно как можно дольше сохранять веру в чудо и добро. А взрослым надо делать добро своим и чужим детям. Не только в новогоднюю ночь, но и каждый день. Было очень неприятно, но чего только не бывает в жизни, — рассказывает бывший Мороз Иванович.
Сам он с теплотой вспоминает все свои елки, которые проводил когда-то, но профессионализма не теряет. Каждый раз в Новый год надевает свой костюм и идет поздравлять родственников и знакомых.
— Новый год — это маленькая сказка, для каждого своя. Пусть образ Дедушки Мороза всегда будет добрым, светлым и чудесным. Ведь так хочется верить, что этот старичок припрятал для нас и для всех в своем мешке игрушки и, конечно, счастье, любовь и здоровье.
Сергей Иосифович на пенсии с 2014 года, но не теряет оптимизма, продолжая наставлять молодое поколение, рассказывает о сказочном празднике — и у самого счастье в глазах. Пусть и в ваших глазах будет счастье — светлое, искреннее, доброе, как у детей, которые верят в новогоднюю сказку. И вы не прекращайте в нее верить, дорогие взрослые, ведь в Новый год случаются разные чудеса. Вдруг и вам повезет?