Хабаровский Дед Мороз на пенсии рассказал о работе главным волшебником в 90-е годы

— 31 декабря, за час до Нового года иду домой. Подходит бабушка с внуками: «Дед Мороз, дай подарок!» А у меня как раз ничего уже не было. И бабушка эта стала так меня ругать… За что? И при детях… Ведь детям нужно как можно дольше сохранять веру в чудо и добро. А взрослым надо делать добро своим и чужим детям. Не только в новогоднюю ночь, но и каждый день. Было очень неприятно, но чего только не бывает в жизни, — рассказывает бывший Мороз Иванович.