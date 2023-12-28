Гололедица и мокрый снег ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 28 дек — Sputnik. В четверг на дорогах Беларуси местами ожидается гололедица, днем по северу страны в отдельных районах — налипание мокрого снега, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по стране будет облачая с прояснениями погода, во многих районах осадки: снег, мокрый снег, дождь. Ветер западный с переходом на южный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха максимальная днем от −1°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций и крыш, а также падение деревьев. Кроме того, увеличивается вероятность возникновения ДТП и риск травматизма населения.
Из-за погодных условий синоптики объявили на четверг желтый уровень опасности.