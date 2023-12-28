Гололедица и мокрый снег ожидаются в Беларуси в четверг

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций и крыш, а также падение деревьев. Кроме того, увеличивается вероятность возникновения ДТП и риск травматизма населения.