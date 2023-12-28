Стало известно, где установили камеры фиксации нарушений ПДД в Иркутске

Новые комплексы видеофиксации правонарушений появились в Иркутске. Их установили на опасных участках дорог по результатам анализа аварийности. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.
— Камеры начали работать с 28 декабря. Так, на улице Трактовой работают девять видеокамер, которые фиксируют нарушения ПДД транспорта по полосе, предназначенной для автобусов и такси, — говорят в МВД.
Кроме того, запустили комплекс по адресу Трактовая, 7. Камера регистрирует проезд через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Также, камера с расширенным функционалом и технической возможностью фиксаций различных нарушений появилась в районе остановки «Бакалея».
В полиции отметили, что на территории области работают 203 стационарных комплекса.