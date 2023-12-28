Озвучен график работы МФЦ в Хабаровском крае

Как сообщили в учреждении, выходные дни — с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Работа в штатном режиме с 9 января. Выходным будет 30 декабря в филиалах МФЦ в Верхнебуреинском, Вяземском, Нанайском, Охотском, Солнечном, Ульчском, имени Лазо районах и во всех ТОСП.
Сообщается также, что не будут принимать заявления по следующим государственным услугам МВД: с 26 по 30 декабря 2023 года — выдача заграничных паспортов на 10 лет и на пять лет, с 27 по 30 декабря 2023 года — прописка по месту жительства, выдача/замена паспорта РФ, миграционный учет, 29 и 30 декабря 2023 года — выдача водительских удостоверений.