Озвучен график работы МФЦ в Хабаровском крае

Сообщается также, что не будут принимать заявления по следующим государственным услугам МВД: с 26 по 30 декабря 2023 года — выдача заграничных паспортов на 10 лет и на пять лет, с 27 по 30 декабря 2023 года — прописка по месту жительства, выдача/замена паспорта РФ, миграционный учет, 29 и 30 декабря 2023 года — выдача водительских удостоверений.