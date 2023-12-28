До семи сантиметров снега выпало в Свердловской области

Об этом сообщает Управление автомобильных дорог региона.
На данный момент в ряде муниципалитетов региона продолжает идти снег, в некоторых местах наблюдается метель. Движение на региональных дорогах рабочее, ограничений не зафиксировано, добавили в Департаменте информационной политики области.
С последствиями снегопада борются 440 единиц техники. Было израсходовано 3577 тонн пескосоляной смеси. Работы по расчистке проезжей части продолжаются.
Сообщить о неубранных участках можно по телефону (343) 261−79−83.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области за 36 часов — с 26 декабря и до утра 27 декабря — выпало от 60 до 125% месячной нормы осадков.
В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле — 125%, в Челябинске — 130%. Меньше нормы было на крайнем востоке и на юго-западе Свердловской области. Высота снежного покрова увеличилась на 12 — 30 сантиметров.