До семи сантиметров снега выпало в Свердловской области

В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле — 125%, в Челябинске — 130%. Меньше нормы было на крайнем востоке и на юго-западе Свердловской области. Высота снежного покрова увеличилась на 12 — 30 сантиметров.