«Нельзя входить в крайности»: педагог — о скандале в приморской школе

«Считаю, что это излишнее акцентирование внимания. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что у нас в районах, в сёлах, в маленьких городах, в детских садах работают сотрудники и одни женщины, которые играют все роли. Мы прекрасно понимаем, что такое КВН, где это приём юмора и комизма. Нельзя “притягивать за уши” то, чего нет. В данном случае не было никакой сексуальной подоплёки. Это вот такое моё глубокое убеждение: нельзя входить в какие-то крайности, так мы можем до такого додуматься!», — поделилась своим мнением депутат.