«Нельзя входить в крайности»: педагог — о скандале в приморской школе

Сотрудники полиции провели проверку соблюдения законодательства в школе № 26 в поселке Ливадия Находкинского городского округа. Поводом стало обращение одного из родителей, который усмотрел во время проведения новогоднего мероприятия признаки пропаганды нетрадиционных семейных ценностей. А поводом стал учитель физкультуры, который на празднике исполнял роль Снегурочки. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки, в ходе проверки сотрудники МВД нарушений не выявили.
Параллельно свою внутреннюю проверку организовали в краевом министерстве образования и науки, о ее результатах пока не сообщается. Информация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, многие подписчики недоумевают, почему карнавальный костюм вызвал такую резкую реакцию одного из родителей. Между тем, руководство школы принесло свои извинения:
«У нас в начальной школе есть традиция: в преддверии новогодних праздников мы проводим Маскарадницу. Учителя и дети приходят в карнавальных костюмах. В этот день на всех переменах звучит новогодняя музыка, проводится новогодняя лотерея, работают мастерские Деда Мороза, настроение в этот день у всех феерическое! Учитель физкультуры, переодетый в Снегурочку, как во всеми любимом мультфильме “Ну, погоди!” поздравил детей с наступающим Новым Годом. Радости, веселью и восторгу детей не было предела. Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. К сожалению, не предусмотрели, что это может вызвать такой негативный отклик у заявителя. Приносим всем свои извинения!».
Корр. ИА PrimaMedia попросили прокомментировать ситуацию заслуженного учителя РФ, депутата регионального Заксобрания Татьяну Косьяненко, не один десяток лет проработавшую в сфере образования Приморского края.
«Считаю, что это излишнее акцентирование внимания. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что у нас в районах, в сёлах, в маленьких городах, в детских садах работают сотрудники и одни женщины, которые играют все роли. Мы прекрасно понимаем, что такое КВН, где это приём юмора и комизма. Нельзя “притягивать за уши” то, чего нет. В данном случае не было никакой сексуальной подоплёки. Это вот такое моё глубокое убеждение: нельзя входить в какие-то крайности, так мы можем до такого додуматься!», — поделилась своим мнением депутат.