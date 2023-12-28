В Новосибирске ограничат движение грузовых автомобилей

Напомним, что в середине декабря прокуратура Новосибирской области предложила властям Новосибирска ограничить движение грузовиков массой более 12 тонн по дорогам.
Дело в том, что сотрудники прокуратуры проводили надзорные мероприятия. Было установлено, что одна из причин пробок в период неблагоприятных метеоусловий — круглосуточное передвижение большегрузов по дорогам Новосибирска.
Было внесено предложение о разработке и принятии нормативного правового акта, временно ограничивающего движение грузовиков массой более 12 тонн.
— Коллегиально рассмотрено и удовлетворено направленное в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202−1 «О прокуратуре Российской Федерации» предложение прокуратуры о необходимости принятия нормативного правового акта, временно ограничивающего въезд и движение по территории города грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
В надзорном ведомстве добавили, что нормативный акт будет принят после процедуры согласования.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области готовятся к открытию нового угольного разреза.