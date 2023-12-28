Бывший директор ВГТРК «Владивосток» получила условный срок

Установлено, что с декабря 2017 года по май 2018 года Огнева в отсутствие необходимого согласования с вышестоящим руководством и ТУ Росимущества дала указание на демонтаж зданий фильмохранилища и операторского дома на ул. Уборевича во Владивостоке, общей стоимостью более 1,6 млн рублей, что повлекло дальнейшую невозможность их использования по целевому назначению.

Также она признана виновной в том, что в декабре 2020 года дала взятку в размере 20 тысяч рублей и в виде продуктового и канцелярского наборов должностному лицу управления Роскомнадзора по Приморскому краю за положительную оценку документов, представленных на конкурс в сфере телевещания.



Государственный обвинитель просил суд назначить наказание обвиняемой в виде лишения свободы на 3 года 10 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью в сфере радио и телевидения. Однако суд смягчил меру и приговорил обвиняемую к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в телевизионных и радиовещательных компаниях на этот же срок. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба в полном объеме — 1 628 143 рубля. Однако надзорное ведомство посчитало приговор слишком мягким и намерено его обжаловать.