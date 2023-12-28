Потери года: с кем попрощался Узбекистан в 2023 году

Народная поэтесса Узбекистана Ойдин Ходжиева скончалась в возрасте 81 года. Ее первый поэтический сборник под названием «Шабнам’вышел в свет в 1970 году. За ним последовали “Мен севган қўшиқ” (1972год), “Зар кокил қиз ва қуёш”(1972 год), “Манзиллар” (1975 год), “Наво”(1977 год), “Тароват”(1978 год), “Бувисининг ўз қизи”(1979 год), “Достонлар” (1980 год), “Тамал тоши” (1989 год) “Сайланма” (1989 год), “Нажот”, “Олисдан келган овоз” (1991 год).