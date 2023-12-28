В Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют омичи

По данным регионального Роспотребнадзора, с сентября 2023 года лабораторно подтверждено 16 случаев гриппа (15 — гриппа А и 1 — грипп В). Отметим, что неделей ранее в Омской области было всего 9 подтвержденных случаев гриппа.