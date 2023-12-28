В Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют омичи

"В пейзаже циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии и составляют 57,1%, в том числе аденовирусы — 23,7%, риновирусы — 14,3%, бокавирусы — 9,5%, метапневмовирусы — 4,8% и коронавирусы — 4,8%.
Вирусы гриппа составили 33,3%, в том числе вирусы грипп A/H3N2 составили 19,0%, вирусы гриппа А не типированный — 14,3%. Вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19 составили 9,6%", — рассказали в ведомстве.
По данным регионального Роспотребнадзора, с сентября 2023 года лабораторно подтверждено 16 случаев гриппа (15 — гриппа А и 1 — грипп В). Отметим, что неделей ранее в Омской области было всего 9 подтвержденных случаев гриппа.