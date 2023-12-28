Мощная метель накрыла юг Челябинской области, ГИБДД просит воздержаться от поездок

Так, в Магнитогорске из-за снегопада значительно снизилась видимость на дорогах.
«На дорогах в круглосуточном режиме несут службу сотрудники ДПС и спецтехника, все нацелены на обеспечение безопасности движения и оказание помощи. Госавтоинспекция призывает отказаться от дальних поездок», — говорится в комментарии.
При отсутствии возможности отказаться от поездка ведомство призывает снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. Также рекомендуется взять в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату.
Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах в южной половине Челябинской области. Кроме того, 29 декабря по всему региону прогнозируется снег, местами — сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, порывы ветра до 18 м/с.