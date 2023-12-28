Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Мощная метель накрыла юг Челябинской области, ГИБДД просит воздержаться от поездок

Мощная метель накрыла юг Челябинской области, ГИБДД просит воздержаться от поездок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 94% 751 мм рт. ст. +12°

Так, в Магнитогорске из-за снегопада значительно снизилась видимость на дорогах.

«На дорогах в круглосуточном режиме несут службу сотрудники ДПС и спецтехника, все нацелены на обеспечение безопасности движения и оказание помощи. Госавтоинспекция призывает отказаться от дальних поездок», — говорится в комментарии.

При отсутствии возможности отказаться от поездка ведомство призывает снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. Также рекомендуется взять в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату.

Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах в южной половине Челябинской области. Кроме того, 29 декабря по всему региону прогнозируется снег, местами — сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, порывы ветра до 18 м/с.