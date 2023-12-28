Мощная метель накрыла юг Челябинской области, ГИБДД просит воздержаться от поездок

При отсутствии возможности отказаться от поездка ведомство призывает снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. Также рекомендуется взять в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату.