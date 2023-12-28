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В Омской области растаяла ледовая переправа

Аномальная жара повлияла на лёд реки.

МЧС Омской области в официальном Telegram-канале рассказало о закрытии переправы «Бородинская».

Переправа соединяла районный поселок Тевриз и поселок Бородинка. По сообщению сотрудников МЧС, у правого берега Иртыша скопилась вода, а также завис лёд вследствие понижения уровня воды. Из-за этого по льду прошла глубокая трещина. Движение транспорта и пешеходов через переправу остановлено.

Также в ведомстве отметили, что открыли «Черлакскую» переправу, которая соединила поселок Черлак и село Нововаршавка.

МЧС