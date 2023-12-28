От 7 градусов тепла до 20 мороза: какой будет погода на Новый год 2024 и на праздниках в Волгограде и области

В Волгограде в конце декабря 2023 бушует ветер при плюсовой температуре. И к Новому году, и на праздничных каникулах снежной сказочной зимы не ожидается. Хотя оттепель в январе 2024 и сменят 20-градусные морозы, потом вновь вернется тепло. Какая будет погода в Волгограде в последние дни уходящего года, в новогоднюю ночь и на праздниках, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
НОВЫЙ ГОД С ПЛЮСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ДОЖДЕМ.
— В последние дни уходящего 2023 года резких изменений погоды не ожидается. Она будет неустойчивая, с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура в ночь на 30 декабря в Волгоградской области еще будет отрицательной — минус 1−6 градусов ниже нуля. Днем уже от нуля до +5 градусов. 29 и 30 декабря ветер немного стихнет, а 31 декабря порывы будут достигать 15−18 метров в секунду, — рассказала Наталья Алатырцева.
31 декабря 2023 года в Волгоградской области будет тепло. Температура ночью от 0 до +5, днем — плюс 2−7 градусов. В Волгограде в канун Нового года будет такая же погода.
В новогоднюю ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024 в Волгограде ночью плюс 2 градуса, днем в первый день года — плюс 4. Горожан ждут дождь и мокрый снег, хотя осадки будут небольшими. В общем, будет неприятно для прогулок, о санках и горках придется забыть.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАЧЕЛИ.
— По предварительному прогнозу, 2 и 3 января 2024 над Волгоградской областью ожидается прохождение циклона с атмосферными фронтами и резкое похолодание. Ночью 2 января в регионе будет от нуля до 11 градусов мороза. На севере области уже ощутят влияние холодного фронта, который постепенно будет опускаться на всю территорию области, — отмечает Наталья Алатырцева.
3 и 4 января 2024 года волгоградцев ждет резкое понижение температуры, а затем — резкое повышение. 4 января ночные температуры будут уже минус 10−20 градусов, днем тоже будет морозно, при этом без осадков и с ветром. А в ночь на 5 января температура будет резко переходить в плюсовую.
— Такие температурные качели ждут жителей Волгограда и области до конца новогодних каникул. Сохранится неустойчивая погода. Адвекция холода будет сменяться оттепелями, — отмечает синоптик. — Устойчивой зимней погоды и снежного покрова не ожидается. Температуры по югу региона и в Волгограде часто будут плюсовые, днем выше нуля. При это периодически будет усиливаться ветер — при прохождении атмосферных фронтов порывы до 20 метров в секунду.
По прогнозу Росгидромета, в целом январь 2024 года в Волгограде будет теплее среднемноголетних значений. Предварительно, вторая половина месяца будет с отрицательными температурами. Так что ждем крещенских морозов, хотя и они в последнее время проходят мимо.