От 7 градусов тепла до 20 мороза: какой будет погода на Новый год 2024 и на праздниках в Волгограде и области

— В последние дни уходящего 2023 года резких изменений погоды не ожидается. Она будет неустойчивая, с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура в ночь на 30 декабря в Волгоградской области еще будет отрицательной — минус 1−6 градусов ниже нуля. Днем уже от нуля до +5 градусов. 29 и 30 декабря ветер немного стихнет, а 31 декабря порывы будут достигать 15−18 метров в секунду, — рассказала Наталья Алатырцева.