В Волгограде и области средняя зарплата выросла до 49 тысяч рублей

В Волгоградской области средний размер заработной платы увеличился на 2,1% и достиг 49 051 ₽ Информация появилась в докладе Росстата о социально-экономическом положении в октябре 2023 года.
Волгоградская область по этому показателю находится в середине списка среди регионов ЮФО. В частности, в Ростовской области заработные платы выросли на 3,5%, в Астраханской области сотрудники стали получать больше на 0,4%.
Напомним, в Волгоградской области индекс промышленного производства достиг 102%. Предприятия обрабатывающей промышленности показали лучшую динамику — 104,4%.