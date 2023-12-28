Мэр Екатеринбурга протестировал новые турникеты в метро

Также мэр высоко оценил удобство новых турникетов. «Чуть больше года назад возникла идея совместно со Сбером, “Метрополитеном” и с транспортным оператором “И-Сеть” поставить на станциях метро новые турникеты. Они являются новейшей разработкой отечественного производителя из Казани и принимают все способы оплаты. Я прошел по Е-карте. Что немаловажно, сильно увеличивается скорость прохождения. В часы пиковой нагрузки в метрополитене наблюдались очереди, а сегодня мы сделали серьезный шаг на пути к решению этой проблемы, по крайней мере, на станции “Площадь 1905 года”. До конца 2024 года при поддержке Сбербанка планируем заменить все 104 стойки на станциях метро», — отметил Алексей Орлов.