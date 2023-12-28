Мэр Екатеринбурга протестировал новые турникеты в метро

Устройства установлены при поддержке этой финансовой организации в партнерстве с транспортным оператором «И-Сеть». Турникеты изготовлены российским производителем «Инфоматика» и выполнены из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла. Они оснащены встроенными считывателями, цветным дисплеем и интеллектуальной светодиодной индикацией.
Если раньше пассажиры, желающие оплатить проезд банковской картой, выстраивались в очередь, то теперь им будет намного проще. На всех новых турникетах можно оплатить поездку любым удобным способом — как пластиковой картой банка, так и смартфоном, транспортной картой или жетоном. При этом, оплачивая банковской картой «Уралочка» Сбера, можно еще и сэкономить, поскольку тариф будет ниже. Уже больше 22 тыс. пассажиров пользуются льготами на транспорте. При поднесении карты к считывателю турникет срабатывает моментально.
«Сбербанк уделяет большое внимание развитию инфраструктуры регионов и созданию комфортных условий для жизни горожан, предлагая для этого не только финансирование, но и прогрессивные технологичные решения. Мы рады быть инициатором и участником масштабного проекта по обновлению пропускных устройств в метрополитене. Это делает Екатеринбург еще на шаг ближе к образу современного цифрового мегаполиса», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Алексей Орлов поблагодарил финансовую организацию, подчеркнув, что у городских властей со Сбербанком очень много совместных проектов, начиная с зарплатных и заканчивая подарками к юбилею города. Напомним, что Сбер подарил Екатеринбургу фонтан в Историческом сквере.
Также мэр высоко оценил удобство новых турникетов. «Чуть больше года назад возникла идея совместно со Сбером, “Метрополитеном” и с транспортным оператором “И-Сеть” поставить на станциях метро новые турникеты. Они являются новейшей разработкой отечественного производителя из Казани и принимают все способы оплаты. Я прошел по Е-карте. Что немаловажно, сильно увеличивается скорость прохождения. В часы пиковой нагрузки в метрополитене наблюдались очереди, а сегодня мы сделали серьезный шаг на пути к решению этой проблемы, по крайней мере, на станции “Площадь 1905 года”. До конца 2024 года при поддержке Сбербанка планируем заменить все 104 стойки на станциях метро», — отметил Алексей Орлов.
Директор ЕМУП «Метрополитен» Андрей Панаиотиди рассказал, что турникеты, которые были ранее, стояли в метро с 1991 года, а разработаны были и того раньше — в 1973 году. «Оплата картой была доступна только на некоторых из них. А именно такой способ предпочитает большинство пассажиров. Техника плохо справлялась с возросшим потоком людей. Теперь благодаря новым устройствам очереди на вход в метро сократились, ведь трансакции проходят значительно быстрее и оплатить проезд картой можно на любом из 10 турникетов», — рассказал Андрей Панаиотиди.
На всех станциях Екатеринбургского метрополитена обновленные турникеты установят до конца 2024 года. В марте работы проведут на «Геологической», затем на станциях «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш». Последней в очереди на замену будет станция «Чкаловская» — на ней турникеты обновят осенью следующего года.
Отметим, что технология безналичной оплаты проезда банковской картой реализована на базе Транспортной процессинговой платформы Национальной системы платежных карт.