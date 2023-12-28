Калининградцев предупредили о возвращении морозов в январе

«Как следует из представленных данных моделей, уже в ближайшие дни ожидается выход арктического антициклона со вторжением полярных воздушных масс на севере Европы, — продолжают эксперты. — Впрочем, пока что нас от холода будут защищать атлантические циклоны, которые все ещё “поддерживают” перенос западных воздушных масс. При этом, арктическая стужа будет совсем рядом — на широте Москвы и Питера в первые числа января прогнозируются 20−30 градусные морозы, и при определенной синоптической обстановке полярное вторжение может затронуть и наш регион».