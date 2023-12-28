Жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и гололедице 29 декабря

МЧС по Новосибирской области выпустило штормовое предупреждение на пятницу, 29 декабря. О непогоде жителей региона оповестили по смс-сообщениям.
— Ожидаются местами мокрый снег, гололед, метели, усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду в НСО 29 декабря, — говорится в смс.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 декабря в Новосибирске ожидается метель. При этом на дорогах будет скользко. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Ночью градусники покажут −3…-5 градусов. Днем в городе потеплеет до −1…+1 градуса.
Неблагоприятная погода может стать причиной аварийной ситуации на дорогах, падения деревьев и конструкций, повреждения ЛЭП.
Ранее синоптики дали уточненный прогноз погоды на новогоднюю ночь. 31 декабря и 1 января в Новосибирске ожидается небольшой мороз и снег.