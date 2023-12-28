Жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и гололедице 29 декабря

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 декабря в Новосибирске ожидается метель. При этом на дорогах будет скользко. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Ночью градусники покажут −3…-5 градусов. Днем в городе потеплеет до −1…+1 градуса.