Стало известно, когда в Петербурге может появиться новая станция метро

Напомним, помимо участка Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Горный институт» в 2024 году должен быть введен участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская». «Фонтанка» неоднократно писала о проблемах со сроками на этом объекте, которые в итоге привели к возбуждению уголовного дела. Недавно в Смольном отчитались, что на «Путиловской» начали строить пересадочный узел к станции «Кировский завод».