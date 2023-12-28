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Статистика: калининградцы стали меньше рожать и реже вступать в брак

6425 детей родилось в Калининградской области за 10 месяцев 2023 года — на 673 меньше, чем в январе-октябре 2022 года.
Источник: Kaliningradnews

А вот скончалось куда больше: в отчётном периоде текущего года — 9991 человек, а в 2022 году — 11008.

Значительно сократилось количество смертей детей в возрасте до одного года: в прошлом году таковых было 39, а в этом — 23.

Естественная убыль населения в Калининградской области по итогам января-октября 2023 года достигла 3566 человек. Годом ранее убыль была чуть большей — 3910 человек.

Что касается браков и разводов, то тут всё не очень радужно. За 10 месяцев текущего года в Калининградской области зарегистрировано 6762 брака, хотя в январе-октябре 2022 года таковых было 7908! Несколько увеличилось количество разводов — с 4682 до 4849, указывает Росстат.

демография