Статистика: калининградцы стали меньше рожать и реже вступать в брак

Что касается браков и разводов, то тут всё не очень радужно. За 10 месяцев текущего года в Калининградской области зарегистрировано 6762 брака, хотя в январе-октябре 2022 года таковых было 7908! Несколько увеличилось количество разводов — с 4682 до 4849, указывает Росстат.