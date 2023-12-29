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В Роспотребнадзоре рассказали о правилах хранения салатов в Новый год

В канун Нового года информацией поделились в телеграм-канале Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах хранения салатов в Новый год
Источник: Freepik

В канун Нового года информацией поделились в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Сотрудница Роспотребнадзора Ольга Литвинова рассказала красноярцам о том, как правильно хранить салаты, чтобы Новый год не обернулся расстройством желудка и отравлением.

Любой салат — благоприятная среда для развития патогенов. В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому высчитать срок годности сложно. Утяжеляет это и то, что их заправляют майонезом, который ускоряет срок развития микробов. Из-за этого салаты рекомендуют заправлять перед подачей на стол.

Готовые блюда рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2 градуса.

здоровье